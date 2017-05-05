بوتين يحتل "مرتفعا استراتيجيا" في سوريا

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رأت صحيفة "غارديان" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخذ زمام المبادرة في سوريا.

وقالت تقارير إعلامية نقلا عن صحيفة "غارديان"، إن فلاديمير بوتين تمكن من أخذ زمام المبادرة واحتلال "مرتفع استراتيجي" في سوريا بفضل التوصل إلى اتفاق لإقامة مناطق آمنة في عدد من الأقاليم السورية بعد محادثاته مع دونالد ترامب وتركيا وإيران.

وعبرت الصحيفة عن أملها في أن تساعد الإدارة الأمريكية على وضع خطة إقامة مناطق آمنة في سوريا موضع التنفيذ، مشيرة إلى أن المطلوب، حتى تُزال معوقات مبادرة إقامة المناطق الآمنة، دعم وموافقة الأطراف التركي والروسي والإيراني والأمريكي والبريطاني والأممي.

ومن الجدير بالذكر أنه أعلن في ختام الجولة الجديدة من محادثات أستانة عن اتفاق إقامة 4 مناطق خالية من التصعيد في سوريا.

(sputnik)