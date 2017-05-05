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الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حاولتا اغتيال كيم جونغ أون؟

5
MAY
2017
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أعلنت جمهورية كوريا الشمالية، اليوم الجمعة 5 مايو/ أيار، أن الاستخبارات الأميركية والكورية الجنوبية حاولت اغتيال الزعيم كيم جونغ أون.
 
ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن وكالة الاستخبارات المركزية وجهاز مخابرات كوريا الجنوبية حاولا اغتيال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، باستخدام بعض المواد الكيميائية الحيوية، دون ذكر تفاصيل أخرى.
 
يذكر، أن كوريا الشمالية أطلقت، في 29 نيسان/أبريل، صاروخا باليستيا، ولم تتكلل التجربة بالنجاح، ويعتقد العسكريون الأمريكيون واليابانيون أن الصاروخ سقط على بعد 50 كم من مكان إطلاقه، ولم يتم تحديد نوع الصاروخ بعد، لكن الخبراء يعتقدون بأنه كان صاروخا قصير المدى من نوع "سكاد" أو متوسط المدى من نوع "كي أن 17".
 
وشهدت المنطقة، في الفترة الأخيرة، تصعيدا للتوتر على خلفية التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية والتوقعات باحتمال إجراء بيونغ يانغ تجربتها النووية السادسة، وما صدر عن الجانب الأمريكي من تصريحات بأن واشنطن لا تستبعد أي خيارات للرد على تصرفات بيونغ يانغ.
 
 
(sputnik)
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