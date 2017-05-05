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مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تحاول استعادة أنوثتها.. لاحظوا ما فعلته أخيراً

5
MAY
2017
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تتميز مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان بملامح وجه قاسية وغير أنثوية. إلا أن إحدى مستشاراتها نصحتها أخيراً بإدخال تغيير جذري على ملابسها وجمالها. 
 
وبدا أنها استجابت للنصيحة خلال المناظرة التي جمعتها أخيراً والمرشح المنافس إيمانويل ماكرون.
 
فقد زيّنت كامل مساحة جفنيها بظلال عيون زرقاء ناعمة، تماماً كما تفعل النجمات مثل ليلي روز ديب وبيونسيه وغيفا لونغوريا.
 
وأضافت إلى ذلك خطاً من الآيلاينر الأسود، ما منح إطلالتها لمسة عصرية مشرقة.
 
وحرصت على الحفاظ على مظهر طبيعي فاختارت كريم أساس بلون نيود وبودرة خدود بلون زهري خفيف أضاء بشرتها.
 
وتناقض مظهر شفتيها الوردي الناعم مع قسوة كلامها وجديته. لكنّه بدا غاية في الانسجام مع تفاصيل وجهها.
 
(لها)
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