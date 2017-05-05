نصيحة من "داعش": ابتعدوا عن تجمعات المسيحيين..!

A + A -

حذر تنظيم "داعش" المسلمين في مصر من التواجد في أماكن تجمعات المسيحيين وكذلك المصالح الحكومية أو في منشآت الجيش والشرطة مشيرا إلى أن الجماعة ستواصل الهجوم على مثل هذه الأهداف.

وقال أمير جنود الخلافة في مصر، في حوار مع صحيفة النبأ الأسبوعية التي يصدرها التنظيم على تليغرام، دون أن يورد اسمه: "نحذركم ونشدد عليكم بأن تبتعدوا عن أماكن تجمعات ومصالح النصارى وكذلك أماكن تجمعات الجيش والشرطة وأماكن مصالح الحكومة السياسية منها والاقتصادية وأماكن وجود رعايا دول الغرب الصليبية وانتشارهم ونحوها.. فكل هذه أهداف مشروعة لنا ويسعنا ضربها في أي وقت".