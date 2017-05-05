وكالة فرنسية تنشر خبراً غريباً عن لوبان وتحذفه سريعاً بعد ضجة!

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أثار خبر نشرته وكالة فرنسية، الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، على لسان باحث فرنسي متخصص في الأنساب، بأن أصول مارين لوبان تعود إلى النبي محمد "صلى الله عليه وآله وسلم"- ضجة كبيرة؛ ما دفع الوكالة إلى حذف الخبر.

ووفقاً لهذا الأخصائي، جان لويس بوكارنوت، تنحدر مارين لوبان، من جهة والدتها، من سلالة ملوك إنكلترا ومن سلالة النبي محمد "صلى الله عليه وآله وسلم" أيضاً! أما بالنسبة لإيمانويل ماكرون، فتعود جذوره إلى هيو كابيت، بحسب تقرير لصحيفة "نوفيل أبسارفاتور" الفرنسية!!

وقام العديد من رواد الشبكات الاجتماعية بنشر تعليقات حول صحة الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هذا الموضوع من بين المواضيع التي اكتسحت تويتر وباتت الأكثر تداولاً بين المغردين.

وتراوحت ردود الفعل بين الترحيب والتهكم من جهة، والتنديد بهذه "الأخبار الكاذبة " من ناحية أخرى.