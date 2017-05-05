بعد وقف مهامه الرسمية - الأمير مات.. أو لم يمت؟

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نشرت مجلة "الصن" البريطانية خبرا خاطئا مفاده أن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية قد توفي.

ونشرت على وسائل التواصل الإجتماعي صورا تثبت خطا الصحيفة والتي عنونت الخبر بعنوان عريض هو " الأمير فيليب توفي عن عمر ناهز 93 عاما، أمير ادينبورغ".

وبعد انتشار الخبر، سارعت وسائل إعلامية مختلفة الى نشر الخبر الخاطئ ذاته، هذا الأمر أدى الى رد حازم صباح يوم الخميس من الدائرة الإعلامية لقصر باكنغهام، أعلنت فيه نفي الخبر وأوضحت أن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، سيتوقف عن القيام بمهام رسمية بدءاً من خريف العام الحالي.

(sputnik)