بالفيديو.. انفجار طائرة بعد اصطدامها بأسلاك الكهرباء

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أظهر تسجيل مصور لحظة اصطدام طائرة صغيرة، كانت تقل 3 أشخاص، بأسلاك للكهرباء، في ولاية أوريغون شمال غربي الولايات المتحدث، في حادث "مروع".

والتقط المشهد سائق يدعى سيمون لي، الذي كان في المكان المناسب، في الوقت المناسب، لحظة اصطدام الطائرة، وهي من طراز بايبر PA32 ذات المحرك الواحد، بأسلاك الكهرباء.

وكان السائق يقف عند إشارة المرور، حينما ارتطمت الطائرة بأسلاك الكهرباء ثم احتك جسمها السفلي بعارضة الإشارة، حيث اندفعت كتلة نار ضخمة من مخزن الوقود نتيجة التصادم.

وتسبب الحادث، الذي وقع الثلاثاء الماضي، في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 9 آلاف شخص. لكن لم يصب أحد بأذى، بمن فيهم من كانوا على متن الطائرة وهم طياران ورفيقهما.

وأغلقت الشرطة في الولاية الشوارع القريبة من مكان الحادث، في حين هرع رجال الإطفاء إلى المكان، وقد شوهدوا وهم يتفقدون حطام الطائرة التي استقرت على أحد الطرق الرئيسية في الولاية.