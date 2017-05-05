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تعرت على "جبل مقدس" .. فهل يحدث زلزال عنيف؟

5
MAY
2017
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أعرب سكان منطقة في نيوزيلندا عن غضبهم إزاء نشر عارضة أزياء صورة عارية لها فوق جبل يعتبرونه مقدسا، قائلين إن مثل هذه التصرفات تجلب الكوارث لهم مثلما حدث في الماضي.
 
ووفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، الخميس، فإن أفراد قبيلة "ماوري" اعتبروا نشر الصورة إهانة لدينهم وثقافتهم كونهم يقدسون جبل تاراناكي الواقع شمالي البلاد، ويضم الجبل أيضا بركانا خاملا ويقولون إنه مقبرة أسلافهم.
 
وكانت عارضة الأزياء جيلين كوك نشرت الأسبوع الماضي على حسابها على إنستغرام صورة عارية لها على قمة الجبل بعد أن تسلقته مع صديقها.
 
ودافعت العارضة عن موقفها قائلة إنها أجرت بحثا قبل تسلق الجبل ولم تجد أن التقاط الصور يثير حفيظة الآخرين.
 
ويعتبر السكان أن نشر الصور الإباحية قد يجلب لهم الكوارث، إذ وقع عام 2015 زلزال أدى إلى مصرع 16 شخصا، وذلك بعد أسبوع من نشر مجموعة من السياح صورا عارية لهم.
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