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إقترحت وزارة الخارجيّة الأميركيّة، فحصاً أكثر صرامة لمقدّمي طلبات التأشيرة لدولتها، التي تعتقد أنّها تستدعي المزيد من التدقيق، وفق ما ذكرته وثيقة حكوميّة نشرت الخميس بحسب وكالة رويترز.

وقالت رويترز نقلاً عن مسؤول في وزارة الخارجيّة الأميركيّة، إنّ "الحكومة الأميركيّة قرّرت اعتماد معيار جديد في منح تأشيرات الدخول"، إذ أكّد أنّه سيُصبح من الضروري فحص سلوك بعض طالبي تأشيرة الدخول من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وستتضمّن المعايير الإضافيّة، أسئلة في شأن مواقع التواصل الاجتماعي لـ 65 ألف شخص سنوياً، أو نحو 0.5 في المئة من طالبي التأشيرات من كافة أنحاء العالم، رغم عدم استهداف مواطني بعض الدول.

وسوف يُطلب من هؤلاء المتقدّمين، إعطاء كلّ أرقام جوازات السفر السابقة وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، وكذلك 15 عاماً من معلومات السيرة الذاتيّة.