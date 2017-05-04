بالصورة: اعتقد أنه تزوج حسناء.. لكن هذا ما اكتشفه صباح يوم الزواج !

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صباح يوم الزواج، أقدم عريس جزائري على رفع دعوى قضائية، أمام محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة ضّد عروسه، متّهماً إياها وأهلها بالخيانة والتزوير والنصب والاحتيال.



وبحسب صحيفة "البلاد" الجزائرية، فإن السبب يعود إلى أنها أخفت وجهها الحقيقي، الذي يظهر قبحاً، وذلك بطلاء الوجه بأكداس من المساحيق والطلاء، حتى تظهر في أحسن هيئة وجمال، وحسن، بفضل المكياج.



وغيّر المكياج من حقيقة وجه العروس، الأمر الذي أصاب العريس بصدمة نفسية، جعلته يتحوّل مباشرة بعد استيقاظه من النوم، في صباح اليوم الأول للعرس، إلى المحكمة لرفع قضية تحايل وخيانة وتزوير.



وعقب هذه الصدمة، قال الزوج "المغدور" لوسائل الإعلام، إنه لم يستطع التعرّف عليها٬ وظنّها شخصاً غريباً دخل بيته بغرض السرقة، فانتابه الذعر لحظتها، قبل أن يكتشف بعد ذلك أنّها زوجته التي بدت له فاتنة، ليلة البارحة، والسبب يعود إلى الاستعمال المفرط لمستحضرات التجميل".



وطالب العريس بتغريم زوجته، وتعويض الضرر النفسي والمعنوي الذي حصل له، في قضية تعتبر الأولى في الجزائر.