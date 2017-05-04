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ملكة بريطانيا تدعو لاجتماع عاجل و"غير عادي" لجميع أفراد العائلة المالكة، وموظفي القصر.. والسبب؟

4
MAY
2017
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دعت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس 4 مايو/أيار، إلى اجتماع عاجل في قصر باكنغهام، لجميع أفراد العائلة المالكة، وجميع الموظفين التابعين للقصر الملكي.
 
ووصف ذلك الاجتماع بأنه "غير عادي"، خاصة وأن الإخطار كان عاجلا، لكافة الموظفين الملكيين في جميع أنحاء لندن، ما أثار تكهنات واسعة بشأن ذلك الطلب، بسحب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
 
وأفاد كبير مساعدي الملكة إليزابيث، 91 عاما، أنها قطعت أجازتها في قلعة وندسور لعيد الفصح.
 
وسيتضمن الاجتماع، بحسب صحيفة "ذا ديلي ميل" كبير ضباط العائلة المالكة، والمسؤول عن حلف اليمين الملكي، والسكرتير الخاص بالملكة إليزابيث الثانية، السير كريستوفر جيدت.
 

السبب؟

فتحت تلك الدعوة العاجلة "غير العادية" الباب أمام التكهنات والتقارير المختلفة والمتضاربة.

ولكن صحيفة "ذا ديلي ميرور" البريطانية، تحدثت عن أن ملكة بريطانيا ستعلن نبأ وفاة زوجها الأمير فيليب، دوق أدنبرة، 95 عاما، خاصة وأنه كان يعاني من مشاكل صحية عديدة الفترة الماضية.

ولكن عادت صحيفة "ذا ديلي ميل" وتحدثت أن دعوة المسؤول عن حلف اليمين الملكي، تشير إلى أن إليزابيث، ربما تكون قد اتخذت قرارا بتغييرات في ترتيب ولاية العهد.

وتشير تقارير عديدة طوال الفترة الماضية، أن ملكة بريطانيا تخطط من أجل الإطاحة بابنها الأمير تشارلز، 68 عاما، أمير ويلز، من ولاية العهد، خاصة وأن الملكة لديها تحفظات واسعة على زوجته الحالية، كاميلا، دوقة كورنوال.

وربما تمنح الملكة ولاية العهد لابن تشارلز الأكبر الأمير ويليام، 34 عاما، دوق كامبريدج، خاصة وأنه يحظى بشعبية واسعة مع زوجته الأميرة كيت ميدلتون.

 

 
(sputnik)
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