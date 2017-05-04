"فيسبوك داعش".. كابوس جديد

A + A -

قالت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، الأربعاء، إنها تحقق في احتمال أن يكون تنظيم داعش ومنظمات إرهابية أخرى في مراحل إنشاء شبكة تواصل اجتماعية خاصة بهم.

وتضيف الشرطة الأوروبية أن غاية الإرهابيين من وراء إنشاء هذه الشبكة استخدامها لأغراض الدعاية والتمويل بعيدا عن عمليات التفتيش الأمنية.

وقال المتحدث باسم يوروبول جان أوب جين أورث الأربعاء "نُحقّق حالياً في احتمال انشاء داعش ومجموعات إرهابية أخرى منصةً إعلامية اجتماعية"، وفق "فرانس برس".

وأوضح "ما زلنا نسعى للتعرف إلى كل تفاصيل الحساب، بما في ذلك من أنشأه ولأي هدف"، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية يبدو أنها تُظهر روابط بين تنظيم داعش ومجموعات إرهابية أخرى.

وأجرت يوروبول الأسبوع الماضي عملية مدتها 48 ساعة ضد الدعاية التي تقوم بها مجموعات متطرفة وإرهابية على الإنترنت.