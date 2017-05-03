وفاة أكبر معمّر في العالم... وهذا هو عمره!

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قال أقارب رجل إندونيسي، وصفته تقارير إعلامية محلية بأنه أكبر معمر في العالم، إنه توفي عن 146 عاما في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ولد سوديميجي المعروف محليا باسم مباه جوتو في ديسمبر/ كانون الأول عام 1870 وفقا لبطاقة هوية أصدرتها الحكومة وذكرت تقارير إعلامية أن مسؤولين محليين في مدينة سراجن بجاوة الوسطى تحققوا منها.وفقا لرويترز

وذكرت وسائل إعلام إندونيسية أن سوديميجي كان أكبر معمر في العالم مستشهدة بأوراق هويته. ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من عمر الرجل.

وقال حفيده إن سوديميجي نقل إلى مستشفى الأسبوع الماضي بسبب تدهور صحته. وقال الحفيد ويدعى سورايانتو "المشكلة كانت أنه لم يرغب في الأكل أو الشرب".

وأضاف أنه أصر بعد ذلك على العودة لمنزله وتوفي بعد أيام. ودفن الرجل في مقبرة محلية صباح الاثنين. وتقول موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن الفرنسية جاني كالمو كانت أكبر المعمرين . وتوفيت كالمو في عام 1997 عن 122 عاما.