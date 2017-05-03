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فقدان 50 شخصا جراء انفجار في منجم للفحم شمال غربي إيران

3
MAY
2017
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أكد مدير مؤسسة الطوارئ الإيرانية، بير حسين كوليوند، وقوع انفجاراليوم الأربعاء في منجم 'يورت' للفحم الحجري بالقرب من مدينة ازاد شهر بمحافظة كلستان شمال إيران .

وأفاد المسؤول الإيراني بأنه من الممكن بقاء نحو 80 شخصا لا يزالون عالقين في المنجم، مشيرا إلى أن الحادث كان شديدا وتم إيفاد فرق الإغاثة والإمداد إلى الموقع.

وذكر كوليوند بأنه تسنى لفرق الإنقاذ انتشال 12 عاملا بصحة جيدة من تحت الأنقاض، و4 آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وقد أرسلت مؤسسة الطوارئ 14 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث وباشرت كوادرها عمليات الإغاثة والإنقاذ.

وأوضح مدير مؤسسة الطوارئ بأن المؤسسة ستعلن في وقت لاحق عن المعطيات التي ستستجد خلال عمليات الإنقاذ.

ويشار إلى أن عدد العاملين في منجم "يرت" للفحم الحجري الذي يقع على بعد 14 كيلومترا من مدينة ازاد شهر، والذي تعرض اليوم للانفجار يزيد عن 500 عامل موزعين على قسمين.

روسيا اليوم
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