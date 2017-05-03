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الاتحاد الأوروبي لبريطانيا: ادفعوا ما عليكم قبل الرحيل

3
MAY
2017
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قال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، الأربعاء إنه ينبغي على بريطانيا تسديد مليارات الدولارات قبل إتمام انسحابها من الاتحاد "بريكست"، مؤكدا أن "الأمر ليس عقابا".
وجاءت تصريحات بارنييه خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل لعرض طروحاته للمفاوضات المقبلة، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية بشأن انسحاب بريطانيا، وفق "فرانس برس".

وأضاف بارنييه: "على بريطانيا أن تفي بكافة تعهداتها بموجب تسوية مالية واحدة. الأمر ليس عقابا ولا ضريبة خروج".

وأوضح المفاوض الفرنسي "أن البعض وجد أوهاما مفادها بأنه لن يكون لبريكست أي آثار مادية على حياتنا أو أن المفاوضات يمكن أن تجرى بسرعة".

ويطلب الاتحاد من بريطانيا أن تدفع "فاتورة" تقدر قيمتها بين 40- 60 مليار يورو (43-63) مليار دولار، لكن البريطانيين لا يعتبرون أنفسهم ملزمين به.

وإضافة إلى هذا المبلغ، فإن المفاوضات بين الجنابين تشمل لرعايا ووضع الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا، ويقول الاتحاد إنه يجب تسوية هذه الملفات قبل مناقشة أي اتفاق تجاري مستقبلي بين الطرفين.

ويأمل بارنييه في إنهاء المفاوضات بين الجانبين بحلول أكتوبر 2018، حتى يتمكن الاتحاد من التصويت على الاتفاق الذي يفترض التوصل إليه قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد في مارس 2019.

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