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روسيا تتلقى ضربة مؤلمة بخسارة أهم رجالها في سوريا!

3
MAY
2017
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن مستشارا عسكريا روسيا، قتل في سوريا خلال قصف الجماعات المسلحة للقوات السورية، وجرى ترشيحه لميدالية حكومية بعد الوفاة.

 

وجاء في بيان لوزارة الدفاع : "نتيجة لتعرض وحدة من القوات السورية للقصف من قبل مسلحين، قتل المستشار العسكري الروسي العقيد أليكسي بوتشيلنيكوف".

 

ونقلت وسائل إعلام روسية عن البيان: "عمل بوتشيلنيكوف في سوريا ضمن مجموعة من المستشارين العسكريين الروس، مدربا في وحدات المدفعية التابعة للجيش السوري".

 

ويعتبر من أهم رجال روسيا في سوريا نظراً لدوره الكبير في التخطيط والتدريب.

 

وأضاف البيان: "ورشحت القيادة أليكسي بوتشيلنيكوف، لميدالية حكومية بعد الوفاة".

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