استمر 30 دقيقة.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب

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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب استمر 30 دقيقة. وجرى الاتصال بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن الموظف الأمريكي: "استمرت المكالمة الهاتفية حوالي 30 دقيقة، وبادر بوتين إلى الاتصال".

وكان الرئيسان الروسي والأمريكي أجريا الاتصال الهاتفي، مساء يوم الثلاثاء 2 مايو/أيار، ناقشا خلاله الوضع في سوريا وكوريا الشمالية. ووصف البيت الأبيض الاتصال بأنه "جيد جدا"، وأطلق وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون على المباحثات بين الرئيسين بأنها "بناءة".