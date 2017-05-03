اليكم أسرار نوم المضيفات والطيارين على متن الطائرات

A + A -

كشفت شركة طيران "فيرجين" الأسترالية صورا تبين كيفية نوم طاقم الطائرة بطريقة "سرية" أثناء الرحلات الطويلة.

ونشر الحساب الرسمي للشركة على إنستغرام صورا لسرير صغير في إحدى زوايا الطائرة، تنام عليه مضيفات الطائرة لمدة تقارب 4 ساعات.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن رحلة من أستراليا إلى الولايات المتحدة تعتبر "طويلة جدا"، إذ يتوجب على طاقم الطائرة النوم لساعات متفاوتة كي يكونوا في قمة تركيزهم أثناء العمل.

ويتناوب أفراد طاقم الطائرة على النوم في 8 أسرة، يبلغ طول الواحد منها 1.8 متر، كما يمكنهم نزع ملابس العمل وارتداء ملابس أكثر راحة أثناء النوم.

ويلجأ الطيارون للنوم أيضا بالتناوب، للحفاظ على التركيز التام أثناء الرحلات الطويلة.