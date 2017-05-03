ثوان قليلة قبل الموت!

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نشرت مجلة الجيش الأمريكي لقطات فريدة التقطتها مصورة حربية قبل ثوان قليلة من وفاتها.

ورغم أن تلك الصور التقطت عام 2013، إلا أن المجلة قررت عرضها هذا العام، أي بعد أربعة أعوام من وفاة المصورة، في حادث وقع في أثناء تدريبات أجراها الجيش الأمريكي في أفغانستان.

يذكر أن، هيلدا كلايتون، والتي التقطت تلك الصور قبل وفاتها بثانية واحدة، كانت تعمل كمصورة تابعة للواء الرابع للمدرعات، الذي كان موجودا في تدريبات عسكرية بأفغانستان عام 2013، وأثناء تصويرها لتلك التدريبات لقيت حتفها إثر انفجار سبطانة مدفع هاون كان بالقرب من مجموعتها.

وتعتبر تلك الصور التي نشرتها المجلة، آخر صور التقطتها هيلدا ومساعدتها اللتان توفيتا مع عدد من الجنود جراء الحادثة.

يذكر أن قوات أمريكية توجهت إلى أفغانستان بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وكان الهدف من إرسالها تدمير تنظيم القاعدة، وإنشاء قاعدة عمليات في أفغانستان للإطاحة بحكم طالبان.