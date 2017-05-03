كلينتون: كنت سأفوز برئاسة أمريكا لولا تدخل هؤلاء الثلاثة

A + A -

أعلنت هيلاري كلينتون أنها كانت ستفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لولا تدخلات روسيا وويكيليكس ومدير "إف بي آي" جيمس كومي، خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية.

وقالت كلينتون رداً على سؤال صحافي خلال مشاركتها في فعالية للدفاع عن حقوق المرأة "كنت على طريق الفوز عندما صدرت رسالة جيمس كومي في الـ 28 من تشرين الأول/أكتوبر، ثم ويكيليكس لزرع الشك في قناعات الناس الذين كانوا يميلون لتأييدي، إلا أنهم في النهاية أذعنوا للخوف".

وتابعت، "لو أن الانتخابات جرت في الـ 27 من تشرين الأول/أكتوبر لكنت اليوم رئيستكم".

وفي الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر قبل شهر من موعد الانتخابات نشر موقع ويكيليكس رسائل لجون بودستا رئيس حملتها الانتخابية، بعد أقل من ساعة من قيام الصحافة بنشر شريط فيديو يعود إلى العام 2005 ويظهر فيه دونالد ترامب وهو يدلي بتعابير مسيئة جداً للنساء.

(sputnik)