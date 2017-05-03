محمد بن سلمان: "إيران تسعى لاحتلال قبلة المسلمين"

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اتهم ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إيران بانها تريد السيطرة على العالم الإسلامي، معتبرا بانه لا توجد نقاط التقاء للتباحث على أساسها بين الرياض وطهران.

وقال نجل الملك السعودي في مقابلة مع قناة "ام بي سي" السعودية، ومقرها دبي، أن هناك "هدف رئيسي لإيران في الوصول إلى قبلة المسلمين، ولن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران" (حسب قوله).

وأعتبر محمد بن سلمان أن "الفكر الإيراني المتطرف يمنع الحوار مع طهران" (وفق تعبيره).

وقال، "لا توجد نقاط التقاء نتباحث على أساسها مع إيران".

وتتسم العلاقات بين البلدين منذ سنوات بتوتر شديد، لا سيما على خلفية مواقفهما المختلفة من النزاعات في المنطقة، خصوصا في اليمن وسوريا.