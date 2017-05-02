ترامب يبحث هاتفيا مع بوتين.. والموضوع: سوريا

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أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجري محادثات عبر الهاتف، الثلاثاء، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت رويترز عن مسؤول رفيع بإدارة ترامب إن الزعيمين سيبحثان على الأرجح الحرب في سوريا.

وأمر ترامب بتوجيه ضربة جوية على قاعدة جوية سورية الشهر الماضي ردا على هجوم بالغاز السام على مدنيين أنحى فيه ترامب باللائمة على الحكومة السورية.

من جانبها، نفت موسكو مسؤولية الحكومة السورية عن الهجوم بغاز السارين الذي أودى بحياة 90 شخصا.

وتحادث ترامب هاتفياً مع بوتين مرتين منذ تولّيه منصبه.

وفي يناير الماضي، ناقش الرئيسان سبل هزيمة تنظيم داعش المتطرف. وفي آخر مكالمة بينهما في 3 أبريل، أكّد ترامب دعمه لروسيا إثر اعتداء أودى بحياة 15 شخصاً في مترو سانت بطرسبورغ.

وشهدت العلاقات الأميركية الروسية توترا اثر اتهامات لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية.