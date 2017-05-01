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لن تصدقوا كم يتقاضى البابا فرنسيس!

1
MAY
2017
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نشر موقع “أليتيا” معلومات عن ما تبلغه رواتب بعض رؤساء العالم، مشيرا الى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما يتقاضى 32.916 دولار شهرياً، ما يعادل 395.000 دولار سنوياً، أمّا بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيتقاضى 9.654 دولار أميركي، أي ما يعادل 115.846 دولار سنوياً.

في ألمانيا، تحصل المستشارة أنجيلا ميركل على 19.917 دولار شهرياً، فيما يتقاضى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 16.568 دولار شهرياً، ويحصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على 16.110 في الشهر.

في الصين، يحصل الرئيس شي بينغ على 1.722 دولار أميركي شهرياً، فيما يتقاضى فيتقاضي نيكولاس مادورو في فنزويلا 3.907 دولار شهرياً.

في ما يتعلّق بالأمير الإسباني فيليب السادس، فيبلغ راتبه الشهري 21.078 دولار، أمّا ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، فتتقاضى 47.250 دولار شهرياً.

وأضاف الموقع أنه على عكس الرؤساء والأمراء والملوك، لا يتقاضى البابا فرنسيس شيئاً.

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