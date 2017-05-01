بعد أن مدح به.. هل يلتقي ترامب الرئيس الكوري الشمالي!؟

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في موقف لافت، أنه يتشرف بلقاء زعيم كوريا الشمالية متى تصبح الظروف مناسبة لذلك.

وكان ترامب قد مدح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وذلك في إطار إبدائه تعاطفه على ما يبدو مع شاب استولى على السلطة بشكل غير متوقع وسط خصوم شرسين وفي سن مبكر.

وقال ترامب في مقابلة مع "سي بي أس نيوز" بمناسبة 100 يوم في منصبه: "الناس يقولون إنه عاقل؟ ليس لدي أي فكرة. أستطيع أن أقول لكم إنه كان شابا في السادشة والعشرين أو السابعة والعشرين من عمره عندما تولى السلطة خلفا لوالده".

وأضاف: "إنه محاط بعدد كبير من الجنرالات والمسؤولين الكبار. إنه يتعامل مع قضايا صعبة للغاية، لكنه كان قادرا على تولي السلطة في سن مبكر جدا".

ومضى ترامب يقول: "إن الكثيرين ممن كانوا حوله حاولوا إبعاده عن السلطة، سواء أكان عمه أو أي شخص آخر، إلا أنه كان قادرا على القيادة. من الواضح أنه شخص ذكي جدا".

وحرص ترامب خلال المقابلة على التأكيد على أنه بتلك التصريحات، لا يثني على الدكتاتور الكوري الشمالي، مشيرا إلى أن توليه السلطة في مثل هذه الظروف كان أمرا صعبا.

وأثارت تصريحات ترامب موجة من التكهنات بشأن رغبته في إيجاد أرضية مشتركة مع خصمه، وفتح قنوات دبلوماسية مع الزعيم الكوري الشمالي الذي "وجد نفسه في وضع صعب للغاية في سن مبكر".