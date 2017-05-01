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3.2 مليار عامل، الغالبية العظمى منهم يعملون من دون راتب أو بشكل تطوعي

1
MAY
2017
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أفاد تقرير دولي أن عدد العمال في العالم يقدر بنحو 3.2 مليار عامل، الغالبية العظمى منهم يعملون في وظائف من دون راتب أو بشكل تطوعي، أو بدوام جزئي

وأوضح التقرير أن كثيرين منهم يعانون من احتمال وقوعهم فريسة الأمراض المتعلقة بالأعمال، بينما يعاني نحو الثلثين منهم من احتمال مواجهة انعدام الأمن الاقتصادي، ناهيك عن أن القوة العاملة بدأت تدب فيها الكهولة والأمراض.

وأضاف التقرير أن 52 في المئة من هؤلاء العمال يعانون من زيادة الوزن والسمنة، وأن 38 في المئة يعانون من الضغط الزائد والهائل في العمل.

وكشف التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية أن أكثر من 2.3 مليون عامل يموتون أثناء العمل سنويا، وهو رقم كبير، إذ ما قورن بضحايا الحروب، حيث شهد العام 2015 مقتل ما يصل إلى 167 ألف شخص فقط.

وأشار التقرير إلى أنه كل عام يقع نحو 313 مليون حادث أثناء العمل، وأن الخسائر الناجمة عن الإصابات المتعلقة بالعمل تكلف بالإجمال نحو 3 تريليون دولار.

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