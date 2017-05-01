اعترافات منشق.. للبريطانيين دور أساسي في "داعش"!

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قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن حوالي 300 بريطاني يقاتلون في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، ونقلت عن مواطن بريطاني تم اعتقاله بعد أن سلّم نفسه الى السلطات التركية الأسبوع الماضي في منطقة متاخمة للحدود التركية السورية، قوله إن بعض هؤلاء المقاتلين متواجدون في العراق، لكن معظمهم في سوريا.

وأفاد ستيفان أريستيدو (23 عاماً) بأن معظم البريطانيين ليسوا جنوداً عاديين بل يتمتعون بـ"أدوار أعلى" وهم مسؤولون عن وسائل الإعلام والدعاية للجماعة، بحسب الصحيفة.

وقال أريستيدو، الذي اعتنق الإسلام قبل أن يغادر بريطانيا مع صديقته في العام 2015، إنه لم يذهب ليقاتل بل رغبة منه في العيش "في أرض تحكمها الشريعة". وبعد أن أقام فترة في الرقة والموصل، بات يقول الآن إنها تشبه "الحياة في السجن"، وهو قرّر الإنشقاق والفرار إلى تركيا.

وقدّرت الصحيفة عدد البريطانيين الذين انضموا إلى "داعش" وغيرها من الجماعات الإرهابية، بما بين 850 و1000 شخص. وقد عاد ما يقرب من نصف هؤلاء إلى المملكة المتحدة، في حين يعتقد أن أكثر من 100 شخص قد قتلوا.