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تصريحات مفاجئة.. هل مدح ترامب زعيم كوريا الشمالية؟

1
MAY
2017
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مدح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وذلك في إطار إبدائه تعاطفه على ما يبدو مع شاب استولى على السلطة بشكل غير متوقع وسط خصوم شرسين وفي سن مبكرة من عمره.
 
وقالت ترامب في مقابلة مع "سي بي أس نيوز" بمناسبة 100 يوم على تنصيبه: "الناس يقولون إنه عاقل؟ ليس لدي أي فكرة. أستطيع أن أقول لكم إنه كان شابا في السادسة والعشرين أو السابعة والعشرين من عمره عندما تولى السلطة خلفا لوالده من والده".
 
وأضاف: "إنه محاط بعدد كبير من الجنرالات والمسؤولين الكبار.. يتعامل مع قضايا صعبة للغاية، لكنه كان قادرا على تولي السلطة في سن مبكرة جدا".
 
ومضى ترامب يقول: "إن الكثيرين ممن كانوا حوله حاولوا إبعاده عن السلطة، سواء أكان عمه أو أي شخص آخر، إلا أنه كان قادرا على القيادة... من الواضح أنه شخص ذكي جدا".
 
وحرص ترامب خلال المقابلة على التأكيد على أنه بتلك التصريحات، لا يثني على الدكتاتور الكوري الشمالي، مشيرا إلى أن توليه السلطة في مثل هذه الظروف كان أمرا صعبا.
 
وأثارت تصريحات ترامب موجة من التكهنات بشأن رغبته إيجاد أرضية مشتركة مع خصمه، وفتح قنوات دبلوماسية مع الزعيم الكوري الشمالي الذي "وجد نفسه في وضع صعب للغاية في سن مبكرة".
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