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ميسي يفاجىء رونالدو في حفل زفافه

1
MAY
2017
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قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحضير مفاجآة للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد حيث شمل اسم اللاعب ضمن قائمة الضيوف لحفل الزفاف الخاص بلاعب برشلونة من صديقته أنتونيلا روكوزو، الذي سيعقد في 24 يونيو في روزاريو وبحضور أكثر من ألف ضيف.
 
ليونيل ميسي أخبر الزملاء في برشلونة أنه سوف يطلب من كريستيانو رونالدو الحضور إلى الأرجنتين في ليلة العمر بالنسبة للاعب الأرجنتيني.
 
وكان ليونيل ميسي وصديقته أنتونيو روكوزو قد التقوا بكريستيانو رونالدو منذ عامين في حفل الكرة الذهبية والتي منحت للبرغوث الأرجنتيني حيث ظهر الثنائي ميسي ورونالدو معا بشكل جيد لينهوا التقارير التي أكدت الخلاف بينهما وأن العلاقة ليست قوية لكنها ودية.
 
يذكر أن يوم 24 يونيه المقبل سوف يكون يوم عيد ميلاد ليونيل ميسي.
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