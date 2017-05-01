حالة الطوارئ في تركيا تثير القلق!

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عبر المفوض السامي بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين عن قلقه الشديد، اليوم الاثنين الأول من مايو/ آيار، إزاء الاعتقالات والإقالات الجماعية في تركيا وتمديد حالة الطوارئ في البلاد قائلا إن مكافحة الإرهاب يجب ألا تكون على حساب حقوق الإنسان.

ونقلت رويترز عن الحسين تصريه في إفادة صحفية بعد أحدث موجة لإيقاف موظفين عن العمل واعتقال رجال من الشرطة في تركيا:

من المستبعد بشدة أن تكون الاعتقالات وقرارات الإيقاف عن العمل جرت وفق المعايير السليمة.

وفيما يتعلق باعتقال صحفيين أتراك قال:

الصحافة ليست جريمة في تركيا، إنها قضية يجب أن توليها الحكومة اهتماما كبيرا.

يذكر أن رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، كان قد أعرب عن رفضه لمواقف أنقرة من القضايا مثل الإعدام واعتقال الصحفيين والخصوم السياسيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي "لن يغلق الباب أمام هذا البلد في حال غيّر مواقفه".

(sputnik)