بالفيديو: يتبع ضحيته قبل أن يغتصبها ويتزوج أخرى في ساعات!

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كشف فيديو جديد التقطته كاميرات المراقبة اللحظات التي تتبع فيها مغتصب، نفذ سلسلة من الجرائم، ضحيته قبل أن يغتصبها، ثم يتزوج بعد عدة ساعات، وينشر صورته مع عروسه الجديدة على فيسبوك.

وهاجم المغتصب ديري ماكان، 28 عاماً، وهو في حالة سُكر، امرأة تبلغ من العمر 24 عاما، ليلة 13 يناير/كانون الثاني في حديقة عامة بمنطقة هاكني، في شرق لندن.

ووصف القاضي مارتين زيدمان المتهم بأنه وحش، وجريمة الاغتصاب التي استمرت ساعتين بأنها ترقى إلى "جريمة تعذيب"، نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت.

المغتصب أقام حفل عرسه بعد ساعات من التورط في جريمة اغتصاب.

وارتكب المتهم جريمته، بعد أن أطلق من السجن عقب تورطه في جريمة مماثلة تعود إلى عام 2006، اغتصب خلالها محامية، وحُكم عليه بالسجن 9 سنوات، وأطلق في ديسمبر/كانون الأول 2015.

الطريف أن المتهم بعد أن تورط في #جريمة_الاغتصاب، سارع في تلك الليلة إلى الزواج من كيري هوغ، 27 عاما، التي كانت حاملاً منه، وبث صورته مع زوجته الجديدة على فيسبوك.

وقالت الضحية في شهادتها أمام المحكمة إنها أوشكت على اليقين من أنه سيقتلها بعد اغتصابها.