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بعد "مثلث برمودا".. أسرار الاهرامات في مصر بدأت تنكشف!

30
APRIL
2017
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اكتشف علماء روس مجموعة من الأسرار والمعلومات المذهلة عن طبيعة الأهرامات والأسرار، التي تخفيها.
وأشارت شبكة "ديسكفري ساينس" إلى أن ديفيد ويلكوك، الباحث الأثري الروسي، بالتعاون مع دكتور، فلاديمير كراسنوهولوفيتش، عالم الفيزياء في أوكرانيا، قضيا أكثر من عقد من الزمان على دراسة الأهرامات.
ثم قرر الباحثان بناء عدد من الأهرامات أبرزهم بلغ طوله 144 قدم، كان أبرزهم هرم بارتفاعات ونسب مختلفة، وبموافقة الحكومة الروسية.
واكتشف الباحثان مجموعة من الأسرار عن الأهرامات بعد دراسة مستفيضة، وجاءت على النحو التالي:

1- الأهرامات تساهم في تحسين نظام المناعة في الكائنات الحية، وزيادة كرات الدم البيضاء.
2- تجديد أنسجة الجسم.
3- البذور المخزنة في الهرم لمدة تتراوح ما بين يوم إلى 5 أيام يزيد حجمها بنسب من 30 إلى 100%.
4- بعد فترة قصير من إنشاء هرم في بحيرة سيليغر، لوحظ تحسن نسب الأوزون فوق منطقة الهرم.
5- النشاط الزلزالي بالقرب من المناطق البحثية الهرمية، وجد أنه انخفذت حدتها وشدتها بصورة كبيرة.
6- الطقس القاري العنيف تنخفض حدته بصورة كبيرة.
7- الأهرامات التي شيدها الباحثين جنوبي روسيا، في منطقة بشكيريا، لوحظ أن لها أثر إيجابي في إنتاج النفط، حيث تم استخراج نفط أقل في اللزوجة بنسبة 30%، وفقا للاختبارات التي اجرتها أكاديمية موسكو للنفط والغاز.
8- أجرى الباحثان دراسة على 5 آلاف سجين كانوا يتناولون الملح والفلفل ويتعرضون لمجال الطاقة الهرمي، وبالفعل لاحظ الباحثون تحسنا كبيرا في معدلات العنف، وتحسنا كبيرا في سلوكهم العام.
9- الاختبارات القياسية للأنسجة، أظهرت أنها تكون قادرة بعد تعرضها للأهرامات لتحمل أي عدوى فيروسية أو بكتيرية.
10- المواد المشعة تنخفض مستوياتها بصورة كبيرة داخل الهرم.
11- شحن تلقائي للمكثفات.
12- تغييرات هامة يحدثها الهرم في درجات حرارة الموصلات الفائقة وأشباه الموصلات والكربون النانوية.
13- المياه داخل الهرم تبقى سائلة حتى مع درجات الحرارة 40 درجة مئوية تحت الصفر.

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