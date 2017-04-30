انتحرت شنقاً وزوجها قطع شرايينه للحاق بها!

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قامت عروس جديدة بانهاء حياتها، بطريقة مأساوية بعد 3 أشهر على زواجها.

حيث أقدمت العروس ك.ك (27 عاماً) على شنق نفسها بقطعة من القماش معلّقة في مروحة السقف، بعد خلافات عائلية مع زوجها، في الوقت الذي حاول الأخير إنهاء حياته عبر قطع شرايين يده.

وحاول الزوج اللحاق بزوجته، عبر قطع شرايين يده بواسطة سكين، إلّا أن فرق الإسعاف استطاعت إنقاذه، ونقل الى المستشفى.

هذا وكشف مدير مركز شرطة القصيص في الامارات، المقدم عبدالله الهفيت أنه وبعد خلافات عائلية، دخلت الزوجة الى غرفة النوم وأقفلت الباب عليها، ما دفع زوجها الى ترك المنزل لإعطائها فرصة لاستعادة هدوئها، مشيراً الى أنه عندما عاد ووجد الباب مغلق، خلعه ووجد زوجته معلّقة في مروحة السقف.