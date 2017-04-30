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الإرهاب يضرب تونس .. اليكم التفاصيل !

30
APRIL
2017
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أفادت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة الشريفي أن إرهابيا فجر نفسه داخل منزل بمحافظة سيدي بوزيد غرب تونس.
وجاء ذلك بعد تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن التونسي وثلاثة إرهابيين كانوا يتحصنون بالمنزل وتم القبض على أحدهم فيما فجر الثاني نفسه وتجري محاصرة العنصر الثالث.

وأضافت مراسلة العالم أن الفرق المختصة للحرس الوطني تواصل محاصرة عدد من الإرهابيين بحي اولاد شلبي وسط محافظة سيدي بوزيد وبالقرب من السجن المدني وامكانية انضمام قوة من الجيش التونسي لمعاضدة الامنيين.

وأفادت وكالة رويترز عدم إصابة أي من رجال الأمن. وتعد هذه أول مواجهة منذ نحو عام بعد هجوم كبير شنه عناصر جماعة داعش الإرهابية على بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا والذي صدته قوات الأمن وقتلت خلاله العشرات من عناصر التنظيم التكفيري.

وفي السياق نفسه وصل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الى ثكنة الحرس الوطني في منطقة بئر بورقبة في مدينة نابل لمتابعة العملية الجارية في سيدي بوزيد.

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