ذهب لممارسة رياضته المفضّلة... فكانت نهايته مفجعة!

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قُتِلَ شاب في عقده الثاني بهجوم سمكة قرش صباح أمس السبت، قبالة سواحل سان - لو في غرب جزيرة "لا ريونيون" الفرنسيّة في المحيط الهندي، وفق ما أعلنت خدمة الإسعاف.



وتعرّض الشاب الذي يُمارس بانتظام رياضة "باديبوردينغ"، للهجوم، قرابة الساعة 11:00 في الموقع المعروف بـ"لا بوينت أو سيل" وتوفي متأثّراً بجروحه. وقصدت والدته الموقع برفقة أصدقاء له وسط أجواء غضب وحزن.



وهذه الحادثة تُشكّل الهجوم الحادي والعشرين لأسماك القرش في المنطقة منذ العام 2011، من بينها 9 كانت فتّاكة. وطال أكثر من نصفها ممارسي رياضة ركوب الأمواج أو "باديبوردينغ".