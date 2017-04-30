living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نساء داعش.. أدوات عمياء في شباك التطرف

30
APRIL
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بدلا أن تحمل طفلها على ذراعها تحمل سلاحا وتقاتل بضراوة ووحشية.. هي المرأة في تنظيم "داعش".
 
لا يهم كيف تقع، المهم أن تقع في حبال التنظيم، فإن وقعت فلا سبيل للخروج.
 
قد تكون النساء أسهل إقناعا من الرجال حسب الخبراء، فتصطادهن شباك داعش أسرع، وقد تكون رغبة النساء في تغيير الصورة النمطية عن المرأة المسلمة دافعا فتقعن في الشباك بسهولة.
 
لكن بغض النظر عن الأسباب فإن النتيجة واحدة، نساء أكثر يغرر بهن فيتحولن لأدوات عمياء في يد تنظيم متطرف رأى في الأنوثة هدفا سهلا يجنبه خسارة المزيد من رجاله.
 
ويبدو أن جهاد النكاح لم يعد الرابط الوحيد بين المرأة و"داعش"، حيث أصبح التنظيم يعدها لما هو أكبر، الدور القتالي.
 
فالإحصاءات تؤكد ارتفاع وتيرة تجنيد النساء بعد الهزائم المتتالية التي مني بها التنظيم مؤخرا، سواء بمقتل عناصره أو فرارهم، إذ استعان "داعش" بالنساء لسد النقص في عدد مقاتليه.
 
وتشير الأرقام إلى أن ثلث أفراد تنظيم "داعش" تقريبا الآن هم من النساء، وأنهن أصبحن يتلقين التدريبات العسكرية للمشاركة في القتال.
 
ويرى المحللون أن جاذبية التنظيم تكمن في كونه يركز على ما قد يعتبر تحديا عند النساء لتغيير الصورة النمطية للمرأة المسلمة، التي يعتبرها البعض خانعة خاضعة خلقت لطاعة الزوج.
 
كما عرفت المرأة بأنها عاطفية وتسهل استمالتها، وفقا للدراسات التي تقول إن هناك عدة طرق لانضمام النساء للتنظيم، وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وعبر التواصل الشخصي من النساء المنضمات بالفعل للتنظيم، اللاتي يعكسن صورة كاذبة للحياة الآمنة والمستقرة في ظل التنظيم، فضلا عن طريق الإغراء المادي.
 
ويرى محللون أن خطوة ارتماء المراة في كنف "داعش" تكون في أحيان كثيرة محاولة للتكفير عن الذنوب والحياة الصاخبة التي عاشتها بعضهن في السابق، فيعتقدن في "التطرف" مخرجا أو توبة.
 
أما البعض الآخر فيدفعهن حب المغامرة حسب ما تصور لهن دعاية "داعش" المزيفة.
 
وأكد تقرير صدر مؤخرا عن معهد "ألكانو" الملكي الإسباني، تزايد إقبال السيدات على الانضمام لصفوف "داعش"، وقال إن نحو 500 سيدة أوروبية انضممن للتنظيم خلال العامين الماضيين.
 
كما قال التقرير إن أكثر من أكثر من 55 بالمائة من سيدات استطلعت آراؤهن في إسبانيا، لا يمانعن الانضمام لصفوف التنظيم، أما الرجال الذي استطلعت آراؤهم فبالكاد تجاوزت نسبة من لديهم القابلية منهم 30 بالمائة.
 
ولفت إلى أن غالبية النساء المنضمات إلى "داعش" يحملن الجنسية الأوروبية وتتراوح أعمارهن بين 19 و23 عاما.
 
وهناك نحو 23 امرأة في إسبانيا ينتظرن المحاكمة في المحكمة العليا بتهمة الانضمام إلى "داعش".
 
وكشف التقرير الإسباني أن 8 من أصل 10 حالات متطرفة تم تجنيدهن على الأراضي الإسبانية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout