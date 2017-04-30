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تعرف على سر الحقيبة السوداء التي يحملها بابا الفاتيكان إلى مصر

30
APRIL
2017
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يقوم بابا الفاتيكان فرانسيس الأول حالياً بزيارة إلى مصر لمدة يومين، وقد لوحظ أثناء مغادرته مطار روما واستقباله في مطار القاهرة أنه يحمل حقيبة سوداء لم يسمح لأحد من مساعديه بحملها.
 
وفي أغسطس 2013 وخلال جولته الأولى عقب تنصيب بابا للفاتيكان، أثارت هذه الحقيبة الغامضة فضول أحد الصحافيين في البرازيل، أثناء اليوم العالمي للشباب هناك، فتوجه للبابا بسؤاله عن سر هذه الحقيبة.
 
فأجابه بابا الفاتيكان ساخراً: "لم أحمل مفتاح القنبلة الذرية! أنا أحمل حقيبتي دوماً عندما أسافر"، وتابع كاشفاً سر هذه الحقيبة: "أحمل بها أداة الحلاقة الخاصة بي، والأجندة الخاصة بي، وكتاب الصلوات اليومية، وهناك كتاب للقراءة، وآخذ أيضاً نسخة من هذا الكتاب لمن أزورهم".
الديار
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