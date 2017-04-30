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كوريا الشمالية تهدد "إسرائيل" بعقاب "بلا رحمة"

30
APRIL
2017
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-وكالات-

هددت كوريا الشمالية، اليوم السبت، بمعاقبة "إسرائيل" "بلا رحمة وبعقوبة مضاعفة ألف مرة" على ما رأت أنه "إيذاء لكرامة القيادة العليا" لبيونج يانج.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، فى تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية (الوكالة الرسمية): "فى 25 أبريل ، قال وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان خلال مقابلة إعلامية إن "إسرائيل" تتأثر بشكل مباشر بالمواجهة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ، وتجرأ ليبرمان على جرح كرامة القيادة العليا لكوريا الشمالية".

وأضاف المتحدث: "إن الإرادة الصامدة وروح جنود الجيش وشعب كوريا الشمالية، تعطى عقابا بلا رحمة ومضاعفا ألف مرة لأى أحد يجرؤ على إيذاء كرامة قيادتهم العليا" ، واصفا التصريحات المشار إليها بأنها " طائشة وسلوك دنيء وخبيث وتحدٍ خطير لكوريا الشمالية.

وكان ليبرمان قد صرّح ـ خلال مقابلة إعلامية، الأسبوع الماضى ، حول تأثر بلاده بالتوتر بين واشنطن وبيونج يانج على خلفية البرنامج النووي والصاروخي للأخيرة ـ بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون يقوض الاستقرار العالمي، " بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

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