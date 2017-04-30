مقتل مدير قناة تلفزيونية في هجوم مسلح

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قتل الإعلامي سعيد كريميان مدير قناة "جم تي في"، والمقرب من جماعة خلق الارهابية، عقب خروجه أمس السبت من مكتبه بإسطنبول.

وقالت وكالة أنباء دوغان التركية، إن كريميان كان يستقبل سيارة بصحبة صديق له في منطقة مسلك الراقية في الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول، عندما اعترضت سيارة رباعية الدفع طريقهما، وترجل المهاجمون من سيارتهم وفتحوا النار.

وحسب مصادر اعلامية فإن المهاجمين لم يتم القبض عليهم بعد، فيما أكدت مصادر قريبة من كريميان أن الأخير قتل بالفعل، وتم اطلاق 27 رصاصة عليه، بيد أنه حتى الآن لم يعلن أي فرد أو مجموعة مسؤوليته عن الحادث. ولم تصدر الشرطة التركية أي بيانات رسمية عن الحادث.

وأطلقت مجموعة شبكات "جم تي وي" عام 2006، وتعمل على إنتاج الأفلام والمسلسلات.

وعمل كريميان منذ أكثر من 10 سنوات، ومنها انطلق إلى العمل الإعلامي مع إطلاق قناة "جم" في لندن ثم تركيا وماليزيا، وكان يعيش في تركيا طيلة السنوات الماضية.