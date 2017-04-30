إيفانكا تحبط وزير الخارجية الألماني

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انهال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل بالانتقادات اللاذعة على أصحاب قرار تعيين إيفانكا ترامب مستشارة للرئيس الأمريكي.

وفي حديث نشرته مؤسسة Funke الإعلامية، قال غابرييل: "هناك أشياء تبدو لي غاية في الغرابة، وبينها على سبيل المثال زيارة إيفانكا إلى ألمانيا مؤخرا، وما أثارته من ضجة حولها، فيما يذكرنا الخلط بين السياسة والأسرة والبزنس، بمحسوبية لا محل لها هنا".

وأضاف غابرييل: "أكثر ما يقلقني، تحول أفراد هذه الأسرة أو تلك بشكل مفاجئ، رغم عدم انتخابهم أبدا شخصيات رسمية تمثل بلادها، وتحظى في بلادها وخارجها بمعاملة أعضاء الأسر الملكية الحاكمة".

تجدر الإشارة إلى أن إيفانكا ترامب كانت قد زارت ألمانيا مؤخرا لتمثل بلادها إلى مجموعة الـ20 النسائية.