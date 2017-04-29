ما سيفعل ترامب "المجنون" مع كوريا الشمالية

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عندما توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن يكون هناك صراعا "كبيرا ومخيفا" مع كوريا الشمالية، سارع النقاد في كثير من الصحف العالمية لكتابة أنها ليست إلا تصريحات "استفزازية" وحرب كلامية لا تليق برجل يشغل المكتب البيضاوي.

ولكن موقع "ذا ديلي بيست" الأمريكي، كان له رأي آخر، فهو نقل عن مساعدي ترامب والمقربين منه آراء أخرى، مفادها أن ترامب في حقيقة الأمر يتبع ما يمكن وصفه بـ"استراتيجية مجنونة" متعمدة لاستفزاز بيونغ يانغ لأن تأخذ رد فعل متهور على تصريحات وتغريداته الاستفزازية.

وأوضح الموقع الأمريكي أن ترامب يتعمد أن يظهر بصورة "المجنون" في تغريداته، في محاولة لدفع الطرف الآخر لـ"الخطأ"، ويعتمد على وزرائه ومستشارين أن يلعبوا دور "كاسحات الألغام" وتهدئة وقعة تغريداته وتصريحاته.

(sputnik)