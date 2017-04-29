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بالصور - بابا الفاتيكان يكشف عن محتويات حقيبته السوداء

29
APRIL
2017
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جذبت حقيبة بابا الفاتيكان فرانسيس السوداء انتباه متابعيه حول العالم، نظراً لرفضه أن يحملها أحد غيره لبساطته وإنسانيته.
وظهر بابا الفاتيكان بحقيبته في روما أثناء استقلال طائرته المتوجهة إلى مصر، حيث تستغرق زيارته 48 ساعة، ولم يكلف أحدًا من مساعديه بحملها رغم انشغاله بمصافحة المضيفات وطاقم الطائرة.
 
وكان البابا فرنسيس كشف عام 2013 عن سبب حملة لهذه الحقيبة ومحتوياتها، قائلا: "إنها لم تكن مفتاح القنبلة الذرية! حسنًا! أنا أحملها لأن هذا ما أفعله دائمًا عندما أسافر، أحملها. وبداخلها شفرة حلاقة، وكتاب صلوات، وكتاب القراءة، وكتاب المواعيد."
 
وتابع، في أحد الحوارات الصحفية: "أحمل دائمًا حقيبة عند السفر، هذا العادي. وعلينا أن نكون عاديين.. لا أعرف.. لماذا انتشرت صور حملي للحقيبة حول العالم، هذا أمر غريب بالنسبة لي. علينا الاعتياد أن نكون عاديين."
 
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