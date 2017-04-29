“سيلفي” تثير الذعر والرعب.. فتاة بوجهين!

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شارك شاب صورة رومانسية مع حبيبته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لكنها أثارت رعب المستخدمين عندما لفتت انتباههم خلفية الصورة.

وللوهلة الأولى، تظهر الصورة شاباً وفتاة يبتسمان أمام عدسة الكاميرا لالتقاط صورة سيلفي، لكن عند إمعان النظر في الخلفية ستجد وكأن الفتاة لها وجهين تبتسم للكاميرا، وفي المرآة أيضاً.

كما علق الشاب متعمداً إظهار المشهد الغريب أنه يحب صديقته حتى لو كانت جوزاء، أي لو كانت بوجهين. وكتب أحد المستخدمين أنه يأمل أن يكون تفسير الصورة هو استخدامهما لبرنامج الفوتوشوب، وإلا سيكون الأمر مرعباً.