لن تصدقوا ماذا فعل هذا اللص أمام مطعم قبل السطو عليه!

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التمارين الرياضية مهمة بالطبع، لكن ليس قبل عملية سرقة وسطو مسلح، والسارق ملثم ومُسلح!

إذ رصدت كاميرات مطعم Dunkin' Donuts بولاية فيلادليفيا الأميركية، قيام سارق مسلح ببعض التمارين الرياضية قبل البدء في اقتحامه وسرقته، بحسب النسخة الأميركية لموقع "هاف بوست".

وكان السارق يرتدي قميصاً وسروالاً وأحذية رياضية سوداء اللون، بالإضافة إلى قناع التزلج، والقفازات المطاطية، ويقوم ببعض الإحماءات أمام المطعم.

وبطريقة دراماتيكية للغاية، قام المسلح باقتحام مطعم الدونات، ثم القفز فوق طاولة الحسابات للدخول للعامل، مشهِراً سلاحه في وجهه، ليقول له إن لديه 20 ثانية لإعطائه المال الموجود بالخزينة.

وبعد أخذ 334 دولاراً أميركياً، لاذ السارق بالفرار. وبحسب صحيفة Daily Mail البريطانية، لم يطلق السارق أي أعيرة نارية من سلاحه على الزبائن أو العامل بالمطعم.

فيما لا تزال شرطة الولاية، الواقعة شرق الولايات المتحدة، تبحث عن السارق "الرياضي" المجهول، منذ صباح السبت 22 أبريل/نيسان 2017، يوم وقع الحادث، بحسب ما نقلته صحيفة Le Parisien الفرنسية، عن موقع CBS الأميركي.

(huffpost)