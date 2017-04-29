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حقائق صادمة تُكشف عن إيمانويل وبريجيت ماكرون.. هكذا دمّرا زوجها الأول

29
APRIL
2017
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منذ إعلان ترشحه للرئاسة الفرنسية، يثير إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت الجدل في أوساط المتابعين.
 
وقد روت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية أخيراً تفاصيل تتعلق باللقاءات الأولى بين معلمة اللغة الفرنسية ومدرّبة المسرح في مدرسة «بروفيدانس» في أميان وتلميذها الذي كان يبلغ الـ15 من عمره. 
 
وكشفت الصحيفة أنّ لقاءهما شكل ضربة قاسية لزوج بريجيت الأول، المصرفي أندريه لوي أوزيير.
 
وأشارت إلى أن بريجيت كانت حينها أماً لثلاثة أولاد هم سيباستيان ولورانس وتيفاني.
 
وقالت إنّ الأب لم يشكّ في البداية بنوايا ذلك الشاب الذي كان يزور منزله مساء كل يوم جمعة ويحضر الورد لزوجته.
 
وأضافت «دايلي ميل» أن أخبار علاقتهما سرعان ما انتشرت، ما جعل الطلاق أمراً حتمياً. وتابعت: «لذا غادر الزوج المنزل وخسر كل العلاقات والسمعة والمال التي وفرها له زواجه من بريجيت». 
 
(لها)
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