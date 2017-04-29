رسالة حب "غريبة" تثير الرأي العام

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نشر شاب إسباني مغرم بحب امرأة رآها في "الترام" رسالة على أعمدة الإنارة على أمل الاتصال بها. وتزعم امرأة تقول إنها الشخص المعني أنها ناشدته بأن يتركها لحال سبيلها.

وقالت صحيفة "إل بايس" الإسبانية ووسائل إعلام أخرى اليوم الجمعة كيف نشر سيرغيو مورينو خطابا بعنوان "الفتاة في الترام" في مدينة مرسية جنوب شرق البلاد، يتحدث عن تاريخ ووقت رؤيته لها، وما كانت ترتديه وكيف تمنى لو أنه أسعدها.

القصة انتشرت عندما بدأت صور تظهر في ردود مفترضة من السيدة، وتتهم مورينو بالتحرش وتقول "إذا أردت أن تسعدني، توقف عن البحث عني."