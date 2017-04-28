لا تسلكوا هذه الطرقات بدءاً من الأحد

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أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة، بلاغاً جاء فيه: “تقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال حفريات على عدة مراحل، من جسر خلدة حتى كفرشيما وتستمر لغاية 24/8/2017”.

ولفت البيان الى ان “تبدأ المرحلة الاولى بتاريخ 1/05/2017 ، وذلك اعتباراً من الطريق المحاذي لجسر خلده وصولاً الى سنتر الفاكهاني قبل مفرق عرمون باتجاه الشويفات، وتؤدي الى منع مرور السير المتجه من خلده باتجاه الشويفات، وتحويله الى المسلك المعاكس من جسر خلده لغاية آخر سنتر سالم، والسير المتجه من الشويفات باتجاه جسر خلده من خلف سنتر سالم جسر خلده”.

دعت المديرية المواطنين الى “أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام”.

كذلك، لفتت المديرية في بيان ثان الى أنه “بتاريخ 30/4/2017 سيقام نشاط رياضي “الموسم السابع للجبل ماراتون “(21 كلم)، انطلاقاً من عين زحلتا وصولاً الى ساحة دير القمر ، وذلك اعتباراً من الساعة 5.00 ولغاية الانتهاء.

تتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

أولاً:

_ منع السير المتجه من عين زحلتا وتحويله باتجاه بلدة البصيل وصولاً الى جسر القاضي.

_ منع السير المتجه من بلدتي الباروك ومعاصر الشوف وتحويله باتجاه المختارة.

_ منع السير المتجه من كفرحيم الى دير القمر وتحويله باتجاه بلدة دير دوريت بعقلين.

_ منع السير المتجه من بيت الدين – محلة دوار بعقلين وتحويله باتجاه بعقلين.

_ منع السير المتجه من معاصر بيت الدين في بلدة كفر قطرة وتحويله باتجاه جسر القاضي.

ثانياً:

عزل مسار الماراثون الممتد من بلدة عين زحلتا مروراً بالباروك ، بتلون، كفرنبرخ، معاصر بيت الدين وصولاً الى دير القمر، وقطع جميع المفارق والمتفرعات المؤدية إليها.