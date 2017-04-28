living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لا تسلكوا هذه الطرقات بدءاً من الأحد

28
APRIL
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة، بلاغاً جاء فيه: “تقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال حفريات على عدة مراحل، من جسر خلدة حتى كفرشيما وتستمر لغاية 24/8/2017”.

ولفت البيان الى ان “تبدأ المرحلة الاولى بتاريخ 1/05/2017 ، وذلك اعتباراً من الطريق المحاذي لجسر خلده وصولاً الى سنتر الفاكهاني قبل مفرق عرمون باتجاه الشويفات، وتؤدي الى منع مرور السير المتجه من خلده باتجاه الشويفات، وتحويله الى المسلك المعاكس من جسر خلده لغاية آخر سنتر سالم، والسير المتجه من الشويفات باتجاه جسر خلده من خلف سنتر سالم جسر خلده”.

دعت المديرية المواطنين الى “أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام”.

كذلك، لفتت المديرية في بيان ثان الى أنه “بتاريخ 30/4/2017 سيقام نشاط رياضي “الموسم السابع للجبل ماراتون “(21 كلم)، انطلاقاً من عين زحلتا وصولاً الى ساحة دير القمر ، وذلك اعتباراً من الساعة 5.00 ولغاية الانتهاء.

تتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

أولاً:

_ منع السير المتجه من عين زحلتا وتحويله باتجاه بلدة البصيل وصولاً الى جسر القاضي.

_ منع السير المتجه من بلدتي الباروك ومعاصر الشوف وتحويله باتجاه المختارة.

_ منع السير المتجه من كفرحيم الى دير القمر وتحويله باتجاه بلدة دير دوريت بعقلين.

_ منع السير المتجه من بيت الدين – محلة دوار بعقلين وتحويله باتجاه بعقلين.

_ منع السير المتجه من معاصر بيت الدين في بلدة كفر قطرة وتحويله باتجاه جسر القاضي.

ثانياً:

عزل مسار الماراثون الممتد من بلدة عين زحلتا مروراً بالباروك ، بتلون، كفرنبرخ، معاصر بيت الدين وصولاً الى دير القمر، وقطع جميع المفارق والمتفرعات المؤدية إليها.

قوى الأمن الداخلي
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout