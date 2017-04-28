living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أنباء عن زيارة ترامب لثلاث دول في الشرق الأوسط الشهر المقبل.. ما هي؟

28
APRIL
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت مصادر دبلوماسية في واشنطن أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد يتجه إلى زيارة ثلاث دول في الشرق الأوسط الشهر المقبل.
 
ونقلت صحيفة الحياة عن مصادر في البيت الأبيض أن خطوط التواصل مع الدول الحليفة بدأت لإعداد محطات ولقاءات ستتم خلال الزيارة.
 
كما تحدثت المصادر عن ثلاث محطات قد تشملها زيارة ترمب الشرق الأوسطية، هي السعودية و مصر وإسرائيل، مضيفة أن أفكاراً وصيغاً عدة يتم تداولها للاجتماعات، بينها قمة لمجلس التعاون الخليجي مع ترمب في الرياض إلى جانب اللقاءات الثنائية.
 
وكان مسؤول إسرائيلي قد أكد، الأربعاء، وجود اتصالات أولية مع البيت الأبيض في شأن زيارة ترمب إسرائيل ربما مطلع الشهر المقبل.
 
وأشارت المصادر إلى أن لا مواعيد محددة بعد إنما هناك استعدادات لزيارة ترمب قبل قمة حلف الأطلسي في بروكسيل في أيار/مايو المقبل، ومنها يتوجه إلى إيطاليا لحضور قمة مجموعة الدول السبع.
 
كذلك لفتت إلى أن جولة وزير الدفاع، جيمس ماتيس، الأسبوع الماضي، كانت تحضيراً لهذه الزيارة الرئاسية المتوقعة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout