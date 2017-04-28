أنباء عن زيارة ترامب لثلاث دول في الشرق الأوسط الشهر المقبل.. ما هي؟

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أفادت مصادر دبلوماسية في واشنطن أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد يتجه إلى زيارة ثلاث دول في الشرق الأوسط الشهر المقبل.

ونقلت صحيفة الحياة عن مصادر في البيت الأبيض أن خطوط التواصل مع الدول الحليفة بدأت لإعداد محطات ولقاءات ستتم خلال الزيارة.

كما تحدثت المصادر عن ثلاث محطات قد تشملها زيارة ترمب الشرق الأوسطية، هي السعودية و مصر وإسرائيل، مضيفة أن أفكاراً وصيغاً عدة يتم تداولها للاجتماعات، بينها قمة لمجلس التعاون الخليجي مع ترمب في الرياض إلى جانب اللقاءات الثنائية.

وكان مسؤول إسرائيلي قد أكد، الأربعاء، وجود اتصالات أولية مع البيت الأبيض في شأن زيارة ترمب إسرائيل ربما مطلع الشهر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن لا مواعيد محددة بعد إنما هناك استعدادات لزيارة ترمب قبل قمة حلف الأطلسي في بروكسيل في أيار/مايو المقبل، ومنها يتوجه إلى إيطاليا لحضور قمة مجموعة الدول السبع.

كذلك لفتت إلى أن جولة وزير الدفاع، جيمس ماتيس، الأسبوع الماضي، كانت تحضيراً لهذه الزيارة الرئاسية المتوقعة.