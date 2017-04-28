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ترامب: من المحتمل أن يندلع صراع كبير مع كوريا الشمالية

28
APRIL
2017
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن من المحتمل أن يندلع صراع كبير مع كوريا الشمالية في المواجهة بشأن برامجها النووية والصاروخية لكنه يفضل إنهاء النزاع بالسبل الدبلوماسية.

ووفقا لـ"رويترز"، أضاف ترامب قبل أن يكمل 100 يوم على توليه الرئاسة يوم السبت "هناك احتمال أن ينتهي بنا الأمر إلى صراع كبير جدا مع كوريا الشمالية. بالطبع".

وأوضح أنه يريد حل الأزمة التي واجهها عدة رؤساء للولايات المتحدة سلميا وهو النهج الذي يؤكده هو وإدارته من خلال إعداد مجموعة متنوعة من العقوبات الاقتصادية الجديدة مع الإبقاء على الخيار العسكري الذي لا يزال مطروحا.

وتابع، "نود حل المسائل دبلوماسيا لكن الأمر شديد الصعوبة".


كما أكد إنه يرغب في أن تدفع كوريا الجنوبية تكلفة نظام ثاد الأمريكي للدفاع الصاروخي التي قدرها بنحو مليار دولار أمريكي.
وكشف ترامب أن كوريا الشمالية هي أكبر تحد عالمي له، مشيدا في الوقت ذاته، بالرئيس الصيني شي جين بينغ لموقفه الرامي إلى كبح جماح بيونغ يانغ، قائلا، "أعتقد أنه يحاول بجد شديد. هو بالطبع لا يرغب في أن يرى اضطرابا وموتا. هو لا يريد أن يرى ذلك. إنه رجل صالح. صالح جدا. ولقد عرفته جيدا".

وأضاف "إنه يحب الصين ويحب شعب الصين. أعلم أنه يرغب في أن يتمكن من فعل شيء. وربما لا يستطيع".

وبسؤال ترامب عما إذا كان يتعامل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون باعتباره رجلا عاقلا قال ترامب إنه يتصرف من منطلق هذا الافتراض مشيرا إلى أن الزعيم الكوري الشمالي تولى زمام الحكم في بلاده في سن صغيرة.

وأضاف ترامب "لقد كان في عامه الـ 27. وعندما توفي والده تولى السلطة. لهذا قل ما تشاء لكن هذا ليس سهلا خاصة في هذا العمر".

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