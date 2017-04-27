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فضيحة جنسية جديدة تلاحق النجم كريستيانو رونالدو!

27
APRIL
2017
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قالت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية إن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اضطر لدفع رشوة للتهرب من تهمة الاعتداء الجنسي.


ولتأكيد هذه المزاعم كشفت الصحيفة عن المراسلات التي حصلت بين رونالدو ومستشاره أوسوريو دي كاسترو، إذ قال الأخير لرونالدو إن الضحية "صدمت وتبكي بحرقة". وحسب الصحيفة، فإن الحديث هنا عن الفتاة التي اعتدى عليها النجم البرتغالي.
وأضافت الصحيفة أن كاسترو نصح رونالدو بدفع 660 ألف يورو للضحية من أجل صمتها، لكن النجم البرتغالي طلب تخفيض المبلغ. ووفقا للصحيفة تمكن كاسترو من تخفيض المبلغ إلى 260 ألف يورو.


وقالت الصحيفة أن كاسترو حث رونالدو على ضرورة دفع المال لأحد الوسطاء في القضية، ولبعض المحامين.


وفي ختام المراسلة قال كاسترو: "أعرف أن هذا المبلغ كبير، لكن هذا أفضل حل للخروج من هذا الوضع".


وكانت مجلة "دير شبيغل"، قد نشرت في وقت سابق، تقريرًا قالت فيه إن النجم البرتغالي دفع 375 ألف دولار لشابة عشرينية، لتفادي اتهامها له أمام القضاء الأمريكي بالاعتداء الجنسي.


وذكرت المجلة أنها حصلت على وثائق متعلقة بتسوية بين الطرفين خارج نطاق القضاء، وسربت من خلال موقع "فوتبول ليكس" الإلكتروني، وتؤكد أن الشابة الأمريكية تعهدت بعدم الإفصاح عما حدث في 2009 داخل غرفة بأحد الفنادق الفاخرة في مدينة لاس فيغاس في ضيافة النجم البرتغالي.
ونفى رونالدو مزاعم المجلة الألمانية جملة وتفصيلا، واعتبر الأمر كله لا "يتعدى فبركة صحفية".

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