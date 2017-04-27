living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اترك مقعدك على متن هذه الطائرة واحصل على 10 آلاف دولار!

27
APRIL
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

من الطبيعي أن تدفع مقابل الحصول على مقعد على متن أي شركة طيران، ولكن الجديد هذه المرة هو أن الشركة الناقلة تدفع لك أموالا عند تخليك عن مقعدك الذي قمت بحجزه مسبقاً!.

فقد أعلنت شركة الطيران الأميركية UNITED أنها ستدفع 10 آلاف دولار للمسافرين الذين يوافقون على التخلي عن مقاعدهم في الرحلات التي تتجاوز فيها الحجوزات عدد مقاعد الطائرة. كما ستدفع 1500 دولار لكل حقيبة ضائعة من دون طرح الأسئلة.

يأتي ذلك في محاولة لاستعادة سمعتها بعد فضيحة إزالة أحد الركاب بالقوة من مقعده والتي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشركة أنها ستعمل على الحد من الحجوزات التي تفوق عدد مقاعد الطائرة وتحسين رضى العملاء.

وكانت منافستها شركة "دلتا إيرلاينز" قد أعلنت عزمها دفع 9 آلاف و950 دولاراً للركاب الذين يتخلون عن مقاعدهم طوعا.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout