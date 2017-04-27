اترك مقعدك على متن هذه الطائرة واحصل على 10 آلاف دولار!

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من الطبيعي أن تدفع مقابل الحصول على مقعد على متن أي شركة طيران، ولكن الجديد هذه المرة هو أن الشركة الناقلة تدفع لك أموالا عند تخليك عن مقعدك الذي قمت بحجزه مسبقاً!.





فقد أعلنت شركة الطيران الأميركية UNITED أنها ستدفع 10 آلاف دولار للمسافرين الذين يوافقون على التخلي عن مقاعدهم في الرحلات التي تتجاوز فيها الحجوزات عدد مقاعد الطائرة. كما ستدفع 1500 دولار لكل حقيبة ضائعة من دون طرح الأسئلة.





يأتي ذلك في محاولة لاستعادة سمعتها بعد فضيحة إزالة أحد الركاب بالقوة من مقعده والتي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.





وأكدت الشركة أنها ستعمل على الحد من الحجوزات التي تفوق عدد مقاعد الطائرة وتحسين رضى العملاء.





وكانت منافستها شركة "دلتا إيرلاينز" قد أعلنت عزمها دفع 9 آلاف و950 دولاراً للركاب الذين يتخلون عن مقاعدهم طوعا.